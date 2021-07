Demi Lovato segue Juliette no Instagram e elas já trocaram direct: "Passando mal"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A campeã do Big Brother Brasil (BBB21), Juliette Freire, acordou com uma notícia que não esperava. A cantora americana Demi Lovato seguiu a paraibana no Instagram. Nos stories, ela contou a novidade: "Minha gente... hoje acordei com muitas notícias maravilhosas. Primeira: Demi Lovato me seguiu, já mandei direct e ela me respondeu".

No Twitter, a maquiadora também compartilhou com os seguidores sobre o momento: "Demi Lovato me seguiu no Instagram e eu to passando mal. Eu preciso aprender inglês, jesus. Como eu vou falar com esse povo?", brincou a advogada.

Correção!!! Demi Lovato me seguiu no Instagram e eu tô passando malllllllll... pic.twitter.com/VXsoySd7Z5 — Juliette (@juliette) July 20, 2021

Eu preciso aprender inglês, jesus. Como eu vou falar com esse povoooooooo..? — Juliette (@juliette) July 20, 2021

Juliette anunciou no mês passado sobre o novo documentário produzido pela Globoplay, que irá contar sobre a própria trajetória. Juliette foi contratada pela Globo no início deste mês. A maquiadora será embaixadora do Globoplay e, entre as atribuições, vai promover a plataforma de streaming nas redes sociais.