Jojo Todynho fala sobre unfollow de Anitta no Instagram: "Quero paz"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Após Anitta deixar de seguir Jojo Todynho no Instagram, a cantora decidiu comentar o assunto, que já estava sendo muito questionado pelos fãs. Nos stories da rede social, revelou que estava ciente que era o momento que muitos estavam esperando.

"Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu abrir o meu bocão, não vou parar. Não vou ficar batendo cabeça para maluca dançar. Deixa… Deixa que o hospício trata. Como diz minha assessora, eu sou uma mulher business. Não tenho esse tempo que as pessoas têm e nem quero ter", disse

Jojo Todynho fala sobre unfollow de Anitta no Instagram (foto: Jojo Todynho/Instagram/Reprodução)

Jojo completoum ainda sem dar muitos detalhes do que aconteceu com Anitta: "Para quem está enchendo o meu saco, eu prefiro hoje, analisando várias coisas que aconteceram, ter paz do que ter razão. Se eu abrir a minha boca não dará certo. Eu tô ganhando muito estando quietinha, então, prefiro estar na minha. Eu quero paz".