(crédito: Cleiby Trevisan)

A 3ª temporada do A culpa é da Carlota, primeiro programa de humor brasileiro composto exclusivamente por mulheres, estreia nesta segunda-feira (26/7), no Comedy Central. A partir das 22h, o público poderá assistir a volta das humoristas Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli, Cris Wersom e Dadá Coelho aos palcos. No episódio de estreia, as apresentadoras estarão acompanhadas da convidada Andréa Sorvertão, atriz, empresária e ex-paquita, que relembrará momentos marcantes como assistente de palco da Xuxa.

A nova sequência de capítulos da atração marca a estreia da segunda temporada gravada durante a pandemia. Seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS), os convidados voltarão a realizar participações presenciais, acompanhados por uma plateia reduzida, após um período de presenças exclusivamente virtuais.

Em entrevista ao Correio, Bruna revela a dificuldade de realizar o programa com auditório vazio. “A comédia é alimentada pela risada e, a gente ter que fazer esse humor sem risada, foi um grande desafio”, compartilha.

“Eu acho que o nosso maior aprendizado com o programa foi fazer três das duas temporadas no meio da pandemia”, revela Cris. “A gente teve que aprender a fazer o programa em uma situação muito específica, então eu acho que nessa 3ª temporada a gente cresceu muito, porque ficou muito atenta e cuidadosa em fazer comédia em um momento tão delicado do Brasil e do mundo. Nós estávamos muito mais unidas e muito mais com uma função de ‘Cara, a gente precisa fazer as pessoas rirem, é importante nesse momento’”, completa.

Além de Andréa, Bianca, Gui Leão, Gustavo Tubarão, Lia Clark, Marcela McGowan, Mariana Spinelli, Matheus Ceará, Penélope, Rainha Matos, Raissa Barbosa e Supla participarão desta temporada.

Segundo Cris, a volta da atuação presencial dos convidados foi essencial para o êxito dos novos episódios. “O que o público pode esperar desta 3ª temporada é a gente dando o nosso sangue, no melhor sentido, uma conexão muito forte entre a gente e com os convidados, que deram uma energia maravilhosa para a gente”, adianta a humorista.

“Na 3ª temporada, a gente conseguiu tirar um pouco mais de letra como fazer o programa em situações adversas, então eu acho que a gente realmente está, modéstia a parte, muito ninjas com as piadas, muito afiadas com os timings, muito afiadas com os jogos, a gente não deixou passar nada e estamos sempre com essa falta de noção que nós é tão peculiar e que o público tanto ama”, brinca.

*Sob supervisão de Lorena Pacheco