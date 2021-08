Scarlett Johansson está grávida do primeiro filho com atual marido, diz site

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

A atriz Scarlett Johansson está grávida do primeiro filho com o marido, Colin Jost. De acordo com o Page Six, após muitos rumores, o ator confirmou sobre a gravidez da esposa durante espetáculo, no teatro de Connecticut, Estados Unidos.

“Vamos ter um bebê, é emocionante” declarou o comediante do Saturday night live. Os dois estão juntos há três anos e se casaram em outubro do ano passado. A atriz já é mãe de Rose Dorothy Dauriac, de 6 anos, fruto do relacionamento com o jornalista francês Romain Dauriac, com quem foi casada entre 2014 e 2017.

Os comentários sobre uma possível gravidez surgiram após Scarlett não participar de eventos de lançamento do filme Viúva negra, produzido pela Disney. Recentemente, a atriz processou a plataforma de streaming alegando que houve quebra no contrato após o filme ser lançado simultaneamente nos cinemas e no Disney+.

No início do mês, Scarlett se despediu do Universo Marvel, após mais de 10 anos interpretando a personagem Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Ela afirmou estar em um mix de sentimentos, já que teve uma década incrível.