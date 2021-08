Yvette Nicole Brown fala sobre Matthew McConaughey não usar desodorante

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Após algumas declarações sobre a higiene pessoal de Ashton Kutcher, Mila Kunis e Jake Gyllenhaal, os fãs demostraram preocupação com os hábitos de Matthew McConaughey, já que o ator fala com frequência sobre não usar desodorante há mais de 30 anos.

Yvette Nicole Brown, atriz que contracenou com o ator em Trovão tropical, afirmou que, apesar da falta de desodorante, ele é cheiroso. Em entrevista ao The Jess Cagle Show, a artista contou que na época ficou sabendo sobre a declaração polêmica e quis tirar as próprias conclusões: "Meu primeiro pensamento foi: vou chegar perto dele para saber se ele tem razão".

Ela conta que se surpreendeu com a descoberta: "Ele não era fedido! Ele tem cheiro de granola e bem-estar. Ele tem um cheiro doce que é dele mesmo, não é fedido nem maluco. Eu acho que ele toma banho porque o cheiro dele é delicioso. Ele só não estava usando desodorante. Esses que não tomam banho, eu não consigo entender".

Em entrevista à revista People em 2005, Matthew foi questionado sobre qual deveria ser o cheiro de um homem, e decidiu contar sobre a falta do uso do desodorante: "Cheiro de homem. Eu não uso desodorante há 20 anos". No entanto, o ator explicou que não significa que ele era sujo e que costuma tomar banho e escovar os dentes várias vezes ao dia.