Bombou na semana dos famosos: Maconha, fim de noivado e #Free Britney

A segunda semana do mês de agosto continua sendo de muitas novidades e fofoquinhas entre os famosos. Boas ou ruins, sempre há novidades no mundo das celebridades e o Destaque Pop está aqui para te deixar situado de tudo. Confira abaixo alguns dos momentos marcantes desta semana:

Finalmente, Free Britney

Jamie Spears decidiu não ser mais tutor legal da filha, a cantora pop Britney Spears. Britney é um dos assuntos mais comentados do país no Twitter. O caso de exploração da cantora causou revolta nos usuários brasileiros que reagiram à notícia da desistência da tutela de Jamie Spears. Sem dúvidas, é motivo para muita comemoração.



o mundo todo esperava por essa notícia da britney, eu vejo que FINALMENTE os meios de comunicação/grande parte dos artistas, deram e dao o devido apoio pic.twitter.com/Fohb4TV0CI — pe FREE BRITNEY (@fixedbritney) August 12, 2021

Casa nova

O prêmio do BBB21 parece estar rendendo para Juliette Freire. A paraibana contou que alugou uma casa no Rio de Janeiro, se tornando vizinha de Rafa Kalimann. Segundo informações, o aluguel custa R$ 25 mil mensais, mais R$ 2,2 mil de condomínio e IPTU de R$ 2,5 mil.

Dias de glória

A vida pós BBB21 parece ir muito bem também para Gil do Vigor. A menos de um mês de realizar o sonho de fazer um pós-doutorado em economia nos EUA, o ex-BBB revelou que irá viajar de primeira classe. Só se vive uma vez, não é?

Entrada triunfal

Em primeira entrada nos estúdios Globo, Marcos Mion foi recepcionado com uma banda e tapete vermelho na porta do hotel no Rio de Janeiro, ao lado de totens do elenco do canal. O mais novo membro da família Multishow não escondeu a felicidade do momento. Quem conseguiria se conter com um contrato desse?

Música



Nem só de fofoquinhas vive o ser humano, não é mesmo? Esta semana também teve novidade no mundo da música. O Rock in Rio divulgou as primeiras atrações do festival no ano que vem: Justin Bieber e Demi Lovato. Os dois se apresentarão no Palco Mundo, em 4 de setembro. Prepare as malas que 2022 já tem programação boa.

Fim de relacionamento

Infelizmente nem tudo são flores. O noivado de Whindersson Nunes e Maria Lina chegou ao fim. Nas redes sociais, os dois anunciaram o término, mas afirmaram que sempre terão respeito um pelo outro e que estarão ligados.

Reality show

Parece que a família real também tem problemas como todas as outras e Thomas Markle Jr, irmão mais velho de Meghan Markle, está ai para provar isso. Um dos participantes do Big Brother VIP, versão australiana do programa, com convidados famosos, Thomas mal entrou no programa e já criticou a irmã: "Ela é muito rasa". O que será que vem até o fim desse programa?

Polêmica da sujeira

Após uma série de famosos declarem que não dão tanta importância à higiene e à quantidade de banhos, Jason Momoa e The Rock se mostraram contrários as ideias e afirmaram que a rotina diária inclui a higiene como prioridade. Finalmente!

Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower ???? ???? https://t.co/iE6ZPhrthL — Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2021

Representatividade

Tim Drake, terceira pessoa a assumir a identidade de Robin nos quadrinhos da DC Comics, assumiu em uma história ser bissexual. A sexta edição da série Batman: Urban legends mostra o ajudante do super-herói Batman aceitando sair para um encontro com Bernard Dowd. Que orgulho para a comunidade LGBTQIA+!

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened



A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ?? pic.twitter.com/xb5YugEYd9 — Neb | ?????‍???? (@NebsGoodTakes) August 10, 2021

Perrengue nos EUA



Após noite de bebedeira nos Estados Unidos, a cantora Anitta provou ser gente como a gente e passou mal dentro do carro de aplicativo que estava. Após vomitar e ver que a lataria do carro estava suja, a artista fez questão de limpar tudo para não dar trabalho ao motorista. E para melhorar, ela provou ser 100% capaz ao fazer tudo com a bolsa na mão e sem descer do salto.

Tratamento alternativo

Beyoncé revelou que cultiva maconha numa fazenda e que costuma fazer uso do canabidiol (CBD), planta que deriva a erva da maconha, para combater o estresse e a insônia. Beyoncé acrescentou que até mesmo a filha de 9 anos, Blue Ivy, faz uso de algumas misturas que são cultivadas na fazenda, como mel.