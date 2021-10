Andressa Urach: entenda o vaivém na vida da modelo e ex-miss bumbum

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A semana foi movimentada na vida da modelo Andressa Urach. Em apenas alguns dias, a ex-miss bumbum anunciou o fim do casamento e acusou o ex-marido, Thiago Lopes, de traições e até ameaças. Além disso, uma notícia surpreendeu ainda mais os internautas: Andressa falou que retomaria o nome Ímola, que utilizava quando se prostituía.

Tudo começou na semana passada quando Andressa anunciou o fim da relação com Thiago. A modelo, que está grávida dele, fez o anúncio sobre a volta de Ímola em uma boate de entretenimento adulto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: “Aviso: A Imola voltou! Vejo vocês no Gruta Azul”.

No entanto, as declarações não foram tão bem aceitas por Thiago, que discutiu com a ex-miss bumbum no WhatsApp. Nas redes sociais, ela compartilhou as mensagens dizendo que o ex-marido que havia decidido terminar o relacionamento, além de a trair e humilhar, se negando a dar dinheiro para ela criar a criança. Segundo ela, seria esse o motivo da volta de Ímola.

O ex-marido de Urach se posicionou nas redes sociais após as mensagens expostas, afirmando que ele não estava em casa no momento e que Andressa está "transtornada" , complementando: "Deus, tenha piedade da mãe do meu filho".

Reviravolta

Mas, apesar de todas as discussões, os seguidores foram surpreendidos na manhã de quinta-feira (30/9) quando o empresário compartilhou foto ao lado da ex-esposa afirmando que eles estavam se entendendo. Thiago reforçou que os dois não são mais um casal, mas que ele pretende prestar todo auxílio que a modelo precisar. Ele deixou claro que, apesar do apoio, não apoia a decisão da volta a vida antiga.

Na madrugada desta sexta-feira (1º/10), os dois mostraram que a confusão está longe de acabar. Nas redes sociais, Thiago mostrou que estava com a polícia na porta da boate Gruta Azul, onde Andressa anunciou que estaria. Ele também compartilhou foto de quando tirou a ex-mulher da boate com a polícia. Algum tempo após a nova confusão, o empresário publicou foto dela: "Em casa. E bem pianinha", escreveu.

Andressa Urach (foto: Instagram/Reprodução)

Andressa desabafou na web sobre o ocorrido: "Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida. Estou há mais de sete anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto".