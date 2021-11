Marília Mendonça ligou para fãs antes de embarcar na aeronave

GP Guilherme Peixoto - Estado de Minas DL Deborah Lima - Estado de Minas LR Larissa Ricci/ Estado de Minas MA Matheus Adler/ Estado de Minas

''Hoje, às 11h, tem lançamento do vídeo de 'fã clube' a moda mais 'xonada' de todas. Essa música não tem como escutar ela (...) sem lembrar dos meus fã clubes'', disse em stories do Instagram antes de embarcar. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Marília Mendonça morreu após a queda do avião que levava a sertaneja, na tarde desta sexta-feira (5/11), a Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, mas, minutos antes da tragédia, lançou um vídeoclipe chamado 'fã-clube' e ainda pegou fãs de surpresa ao ligar para eles.



''Hoje, às 11h, tem lançamento do vídeo de 'fã clube' a moda mais 'xonada' de todas. Essa música não tem como escutar ela (...) sem lembrar dos meus fã clubes'', disse em stories do Instagram antes de embarcar.

Descontraída, ela decidiu fazer uma surpresa e ligar para algum deles. ''Eu fiz uma surpresinha pra alguns, para 4, 5 fã clubes'', disse. Ela registrou o momento de diversão no Instagram.

"Com imenso pesar, nós, da assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião – os quais iremos preservar os nomes neste momento", informou em nota.

A Polícia Civil divulgou uma nota em que informa que agentes estão no local dos fatos e identificaram cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora. Dois corpos já foram removidos para realização de necropsia.

O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada por volta das 15h30, para atender uma ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga, em um curso d'água, próximo ao acesso pela BR-474.

Segundo informações, a princípio seriam duas vítimas com vida no interior da aeronave, mas não havia sido informado o estado de saúde dessas pessoas.



Muitos fãs da cantora se deslocaram para o local do acidente, distante 11 quilometros da área urbana de Caratinga, o que dificultou o trabalho da equipes de resgate.

Sobre a ocorrência em Caratinga,neste momento,a #PCMG está no local dos fatos,onde policiais civis,incluindo equipe pericial,identificou cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora.Dois corpos foram removidos para realização de necropsia.Trabalhos seguem... pic.twitter.com/kvnpTjNbzC — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) November 5, 2021

A aeronave



O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C90A, com capacidade para seis passageiros. A aeronave, turboélice, foi fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nota da assessoria da cantora



"Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião - os quais iremos preservar os nomes neste momento.

Nesta sexta-feira, 05 de novembro, o avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos. "