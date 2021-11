Músicas de Marília Mendonça tocaram o coração do Brasil

PI Pedro Ibarra

Marília era conhecida por uma personalidade digital piadista e descontraída, que pregava peças em pessoas próximas e estava sempre antenada nas tendências das plataformas - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma voz jovem, importante, potente, transformadora, carismática e no auge. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, era conhecida pelas grandes composições que tocavam no coração das pessoas. A cantora reuniu uma legião de fãs no Brasil inteiro. No YouTube, são 22 milhões de inscritos, no Instagram mais de 37 milhões, no Spotify, mais 8 milhões de ouvintes mensais e no Twitter, mais de 7 milhões de seguidores. Todos esses fãs eram carregados para todas as viagens, os shows e as propagandas da cantora, que os tratava como fiéis amigos ou até confidentes no cotidiano agitado da artista.

Ela era muito popular nas redes sociais também pela capacidade de se comunicar com o público. Marília era conhecida por uma personalidade digital piadista e descontraída, que pregava peças em pessoas próximas e estava sempre antenada nas tendências das plataformas. Ela, com certeza, foi uma das responsáveis por um novo formato de artista de grande porte que lidaram com fãs. A proximidade com que tratava os seguidores atualmente é muito comum, porém Marília foi uma das pioneiras nesse tipo de comunicação.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais. Marilia Mendonça (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Toda essa presença virtual só foi possível pela força musical da artista. Desde os 12 anos compondo, Marília Mendonça, ainda menor de idade, já tinha músicas de sucesso na boca de grandes nomes como Cristiano Araújo, Wesley Safadão e as duplas Henrique e Juliano, Jorge e Mateus e Matheus e Kauan. Aos 20, saiu dos bastidores e decidiu colocar a voz para jogo e ao som de Infiel, principal hit do início da carreira, rumo ao estrelato. Em 2016, a cantora lançou Marília Mendonça — Ao vivo, o primeiro DVD da carreira e o primeiro passo para o sucesso estratosférico que alcançou em pouquíssimo tempo.

A partir do grande sucesso, Infiel atualmente possui mais 500 milhões de visualizações no YouTube, a carreira da sertaneja só subiu. Em pouco menos de cinco anos completos de reconhecimento nacional, a cantora concorreu a três Grammys Latinos, todos de Melhor álbum de música sertaneja, saindo vitoriosa, em 2019, com Todos os cantos, Volume 1 (Ao vivo). Ela pode ganhar o prêmio de forma póstuma, já que o último Grammy Latino que concorre é o de 2021, que terá os ganhadores revelados no próximo dia 18.

Com Maiara e Maraí­sa no projeto Patroas (foto: Capa Patroas EP1/ reprodução)

Se com a crítica musical ela tinha uma boa imagem, com os fãs era algo muito maior. Em números, é possível entender a influência de Marília Mendonça para a música brasileira. O YouTube era a plataforma em que ela era mais expressiva com duas músicas acima dos 500 milhões de views, além de inúmeras que ultrapassaram as marcas de 100, 200, 300 e 400 milhões de visualizações. A artista também era presença certa nos rankings do que está em alta na plataforma e, no momento do acidente, tinha a canção Para de me chamar pra trair, em parceria com a dupla Maiara e Maraísa, presente na lista. No Spotify, o sucesso era mais tímido, mesmo assim tinha faixas acima das 90 milhões de plays e figurava com frequência em playlists das paradas de sucesso no Brasil e de músicas virais no streaming.

Na pandemia, a presença dela nas redes sociais e no streaming se intensificou muito. Ela foi uma das artistas mais patrocinadas para lives durante esse período, tendo feito algumas apresentações digitais neste período. Um dos grandes picos foi em uma transmissão do YouTube, que chegou a 3,3 milhões de acessos simultâneos. A cantora também lançou dois álbuns nas plataformas digitais desde o início da epidemia de covid-19. Em entrevista ao Correio, em 2020, Marília Mendonça afirmou que o projeto Patroas, com Maiara e Maraísa, ganhou uma nova cara devido ao tempo de quarentena. "Agora, na quarentena, sobrou tempo, então, decidimos colocar as ideias em prática, e tudo foi muito natural", afirmou a artista, na época. Na mesma entrevista, revelou a ansiedade de reencontrar o público. "Em breve, estaremos juntos de novo", falou.

A cantora estava no avião que acidentou justamente no caminho desse tão esperado reencontro com os fãs, ela faria um show em Caratinga (MG). As apresentações ao vivo eram um dos pontos fortes da cantora, sempre com agenda lotada, tocando não só nas grandes capitais, mas também investindo em cidades do interior, onde tinha público expressivo.

Uma grande turnê, no entanto, foi mais marcante na carreira. Intitulada Todos os cantos, a série de shows foi um fenômeno de sucesso e um dos ápices da carreira de Marília. Ela visitava cidades de surpresa e se apresentava reunindo milhares de pessoas. Brasília foi a 13ª cidade do projeto, em que ela tocava uma canção inédita por show, e teve um público de aproximadamente 50 mil pessoas acompanhando a rainha da sofrência cantar os maiores sucessos da carreira, além da canção inédita. As apresentações viraram uma série documental de quatro episódios intitulada Marília Mendonça — Todos os Cantos, disponível no Globoplay. Lançada em 13 de setembro de 2019, a série mostra os bastidores do projeto enquanto ela viaja para as cidades dos shows.

Vida pessoal

Nascida em 22 de julho de 1995 na pequena cidade de Cristianópolis, Marília Mendonça foi criada em Goiânia. A artista, filha de Mário Mendonça e Ruth Dias, teve o primeiro contato com a música por meio da igreja. Porém veio do berço a capacidade da cantora de lidar com pessoas. Sempre muito carinhosa e carismática, a artista marcou a vida de todos com quem conviveu durante os 26 anos de vida.

Um episódio marcante, que mostra o caráter de Marília, ocorreu quando, em uma live, ela e a banda que a acompanhava fizeram comentários de cunho homofóbico e transfóbico. Entretanto, após reação negativa nas redes sociais, a cantora veio a público, pediu desculpas e assumiu que o erro era injustificável, endereçando um pedido de perdão a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos. Apesar de nunca ter levantado nenhuma bandeira social, política ou ideológica, a cantora é uma das principais responsáveis pela popularização do fenômeno conhecido nacionalmente como Feminejo, em que mulheres cantavam letras sertanejas, principalmente da sofrência. Outros nomes marcantes do estilo são Naiara Azevedo, e as duplas Simone e Simaria e Maiara e Maraísa.

29/05/2019 Crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Show de Marilia Mendonça, na Torre de TV. (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Marília deixa, além dos fãs, familiares com saudades. Ela teve um relacionamento público, e bastante explorado na mídia, com o cantor Murilo Huff. Os dois passaram, entre idas e vindas, de 2019 a 2021 juntos. O namoro culminou no nascimento de Léo, filho único do casal, que atualmente tem 1 ano e 11 meses.

Por toda influência, impacto, relevância e ainda mais por ter sido tirada tão jovem de uma carreira tão produtiva, Marília Mendonça marca a história da música brasileira como uma estrela cadente, que rápida e intensamente ilumina e desaparece no céu. Estendendo o reinado não só para a sofrência, mas para o povo, o sertanejo e, principalmente, a saudade.

























A carreira em números

Infiel, o principal hit da cantora, tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube

Músicas com mais de 100, 200, 300 e 400 milhões de visualizações no YouTube

22 milhões de inscritos no YouTube

37 milhões de seguidores no Instagram

8 milhões de ouvintes mensais no Spotify

Músicas com mais de 90 milhões de ouvintes no Spotify

7 milhões de seguidores no Twitter