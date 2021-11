Marisa Orth criticada por postar vídeo em que Marília Mendonça repudia Bolsonaro

Td Talita de Souza

Marisa Orth rebate crísticas após postar vídeo em que Marília Mendonça repudia Bolsonaro - (crédito: Instagram/Reprodução)

A homenagem da atriz Marisa Orth para a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira (5/11), tem sido alvo de críticas nas redes sociais. A artista postou, no Instagram, um vídeo gravado pela sertaneja durante a eleição de 2018, no qual Marília se declara contra o então candidato Jair Bolsonaro e afirma que ele seria um retrocesso para as mulheres.

“Eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que batalhei bastante, trabalhei bastante, dentre outras mulheres do sertanejo, para quebrar todo preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é #EleNão. Quero que você mulher repense muito bem se você precisa desse retrocesso, se você merece esse retrocesso na sua vida. Tá bom?”, diz a artista no vídeo.

Na legenda da publicação, feita no sábado (6/11), Orth ressaltou a relevância da cantora para “a mulher brasileira” e o quanto o trabalho dela é “política”. “As suas canções são políticas. Ser mulher no Brasil hoje e lutar para ser respeitada é política. Sair de uma relação aonde se é abusada, apesar dos preconceitos com mulheres separadas ou mães solo, é fazer política. Ser uma compositora respeitada no mundo sertanejo é fazer política”, escreveu a atriz.







“Que Deus console seus familiares, sua mãe, e que seu filho cresça sabendo da verdadeira GUERREIRA que sua mãe foi”, disse ao finalizar a homenagem. Em pouco tempo, vários pessoas repudiaram a escolha do vídeo na postagem, o que fez com que a artista privasse a publicação de novos comentários.

“Marília não me censuraria”

Apesar de encerrar o debate na postagem, ao proibir a criação de novos comentários, Marisa não deixou o assunto morrer. Ela defendeu a escolha do vídeo e afirmou que estava triste, como todos os outros fãs.

“Que coisa louca! Eu reproduzi um vídeo da Marília se posicionando politicamente. Estamos todos muitos tristes. Eu a admirava profundamente, eu era uma fã, eu consumia o trabalho dela”, disse nos stories. “Estou absolutamente chocada. Muito preocupada com os seus familiares, porque não podemos deixar uma fala dela sobre política?”, questiona.

Ela afirmou que, diferente do que afirmaram, ela não tinha objetivo de ‘lacrar’ com a postagem. “Eu não sou do tempo desse verbo. Eu nunca pensei nisso. Eu sou do tempo em que o nosso país vai mal, e isso é urgente. Eu tenho certeza, me perdoe, que a Marília não me censuraria como vocês estão fazendo”.

A artista ainda chamou a atenção para o fato de que Marília era uma diferença em um meio que apoia um “reacionarismo” e por isso manterá viva a opinião da cantora. “A tristeza é enorme e se nós não tomarmos atitudes, nós teremos vários outros motivos para sofrer. E vou continuar postando o que eu achar dela que me tocou, isso foi das coisas que me tocou. Eu vejo no movimento sertanejo um reacionarismo, uma tendência a ultra-direita, um lugar de apoio ao presidente Bolsonaro e eu me preocupo”.

Por fim, ela chama os fãs a entenderem que o posicionamento político de Marília era esse e que não se deve separá-la desse entendimento. “Vocês que são tão fãs dessa extraordinária artista que sofreu essa imensa tragédia, eu lamento, mas essa era a posição política dela. E por que a gente separa uma pessoa da política? Não consigo entender”. Veja o vídeo com o posicionamento da atriz: