Giulia Be passa mal, sofre contusão cerebral e é internada em hospital

Td Talita de Souza

(crédito: Bernie Walbenny/Divulgação)

Na última sexta-feira (5/11), a cantora Giulia Be, de 22 anos, sofreu um acidente em casa e foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a equipe da artista, ela teve uma perda súbita de consciência, seguido de queda e um “trauma cranioencefálico, com contusão cerebral”. Apesar do susto, a cantora recebeu alta após receber atendimento de um neurologista.

“Pedimos encarecidamente a todos os fãs e amigos que transmitam em suas redes sociais todo carinho, afeto e melhorias a quem amamos imensamente”, disse a assessoria da artista. O acidente ocorreu no mesmo dia da morte de Marília Mendonça e outras quatro pessoas, em decorrência da queda do avião em que estavam a caminho de um show em Caratinga (MG).

Giulia Be é cantora e compositora e é dona de uma carreira em ascensão. O hit Menina Solta, lançado em 2020 e que ostenta 12,9 milhões de visualizações, foi o caminho para Giulia se tornar o novo nome do pop atual.

Ela também é dona de outras canções que figuram como as mais ouvidas nas plataformas de streaming, como Inesquecível, com o cantor Luan Santana; Se essa vida fosse um filme e Recaída.