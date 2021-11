"Irreversível": MC Mirella confirma processo de divórcio com Dynho Alves

Td Talita de Souza

A cantora MC Mirella confirmou, na tarde desta terça-feira (16/11), que deu início ao processo de divórcio com o marido, o cantor Dynho Alves, e disse que a decisão era “irreversível”. O anúncio tornou o nome da artista o quinto assunto mais comentado do Twitter e causou polêmica nas redes, já que Dynho está confinado no reality A Fazenda, da TV Record.

A participação dele no programa, aliás, é apontada como o principal motivo da separação. Isso porque Dynho mantém uma amizade considerada “próxima demais” com outra participante, a influenciadora Stephane Matos — que também é compromissada. Abraços, carícias e brincadeiras fazem parte do dia a dia dos peões.

A aproximação dos dois já causou, inclusive, comentários dentro da casa. A modelo Dayane afirmou, em uma conversa com todos da casa, que Stephane ficaria com Dynho. A afirmação causou mal estar nos dois e Dynho frisou que considera a influenciadora “uma irmã”.

Ao anunciar a separação, Mirella afirma que o comportamento do marido no reallity foi o motivador da decisão. “Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo 'fraterna', como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”.

“Portanto, após analisar, criteriosamente, o reiterado comportamento desrespeito, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que, a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e, irreversível”, declarou.

A cantora afirmou, também, que não irá mais comentar sobre o assunto e que continua a torcer pelo agora ex-parceiro. “Desejo, como sempre, muita sorte e sucesso para ele”, finalizou. Dynho e Mirella estavam juntos, entre idas e vindas, há quatro anos e se casaram em fevereiro deste ano em Cancún.

No Twitter, os fãs e espectadores do reality prestaram apoio à cantora. “Que dó da Mirella. É tão triste quando todo mundo vê as coisas e você não e continua ali acreditando na pessoa. Depois quando você vê com seus próprios olhos, o baque é enorme”, disse uma usuária.

“Mirella não perdeu nada, na verdade ela se livrou. Ela merece um cara melhor”, disse outro perfil.

Essa não é a primeira vez que o casal passa por polêmicas. Na edição passada de A Fazenda, em 2020, MC Mirella, que participava do programa, revelou que outra peoa, Raissa Barbosa, teria ficado com o marido, quando eles namoravam. A vice-miss Bumbum 2017 confirma o caso, mas diz que ocorreu durante um término do casal.

“Fiz os shows mais tristes ontem”

Ontem (15/11), Mirella usou o Twitter para desabafar sobre a situação após um vídeo onde os peões acariciavam as mãos um do outro viralizar. “Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa? Não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Dá vontade de continuar dormindo e só”, disse.

“Eu preciso trabalhar, sabe? É f***. Acho que ontem fiz os dois shows mais tristes. Eu não me importo dessas postagens, É justamente por não ter como fugir mesmo dos fatos”, declarou.

A troca de carícias foi reprovada pelos espectadores do reality. “Gente, mas pelo amor a Sthe fica MUITO fazendo carinho nos homens da casa. Ela de mãos dadas com o Dynho no sofá tipo… é desconfortável pro cônjuges deles cara”, disse uma usuária.

“Sthe e Dynho se acariciando olhando a treta entre Val x Aline. Mulher se preserve… Dynho também precisa criar vergonha na cara”, pontuou outra. “Dynho e Sthe se alisando no sofá lá fora. Você acha normal essa pegação com pessoas comprometidas?”, questionou outro perfil.

Gente, mas pelo amor a Sthe fica MUITO fazendo carinho nos homens da casa



Ela de mãos dadas com o Dynho no sofá tipo... é desconfortável pros conjugues deles cara



