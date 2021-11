Camila Queiroz faz despedida de personagem: "Essa carta é pra você, Angel"

CG Camilla Germano

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quinta-feira (18/11), a atriz Camila Queiroz fez novo pronunciamento após sua saída da novela Verdades Secretas 2 ter sido anunciada na tarde de ontem. A atriz tinha divulgado um comunicado em suas redes sociais explicando sua versão dos fatos, mas, agora, ela também publicou uma carta de despedida à sua personagem na novela, Angel, interpretada em ambas as temporadas.

Camila abre o texto dizendo "Quem sempre me acompanhou sabe que eu sempre me despedi dos meus personagem por aqui também, e essa carta é pra você, Angel".

Com uma sequência de vídeos e fotos da atriz caracterizada como a personagem, Camila disse sempre sentir a força da personagem e que interpretá-la a tirou de sua zona de conforto e a fez ir além daquilo que duvidava ser capaz. "Nosso reencontro foi tão lindo e tão cheio de significados, pra mim e pra você. Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista", ela diz fazendo referência as fases da personagem na primeira e na segunda temporada.

"Agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro e agradeço a você por ter me escolhido. Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é ETERNA, você é GIGANTE e você SEMPRE estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará. Com amor e gratidão", ela completa o texto.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)





Saída



Na última quarta-feira, em um comunicado a imprensa, a TV Globo anunciou a demissão de Camila Queiroz da novela Verdades Secretas 2, do Globoplay. Segundo eles a atriz "quis determinar o desfecho da personagem" e criou "demandas contratuais inaceitáveis" para terminar as gravações da temporada. O roteiro será adaptado após essa decisão e os trechos finais da produção serão filmados sem a participação da artista.

Porém, também na tarde de ontem, a atriz se pronunciou sobre o assunto por meio de nota e disse que não foi demitida e que as divergências com a emissora foram motivadas pelo contrato que ela assinou com a Netflix, o que levou a Globo a "interromper de forma abrupta a história construída até aqui", como uma tentativa de "punição" da atriz.

Vale lembrar que a personagem de Camila é uma das protagonistas da série e foi a principal responsável pelo sucesso da primeira temporada, com o triângulo amoroso vivido entre Angel, o padrastro Alexandre Ticiano (Rodrigo Lombardi) e a mãe Carolina (Drica Moraes).