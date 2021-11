Ludmilla comemora estreia como atriz em produção do Globoplay

AE Agência Estado

(crédito: Ludmilla/Instagram)

A cantora Ludmilla vai mostrar ao público mais um talento, o de atriz. A funkeira vai estrear na dramaturgia no papel de uma policial na segunda temporada da série , produção do Globoplay. No sábado, 20, durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo, ela falou sobre a experiência e como tem sido contracenar com a atriz Erika Januza, que também participava do programa de Serginho Groisman.

"Está sendo incrível. A Erika me ajuda muito, porque é minha primeira vez sendo atriz com papel que tem fala, que existe de verdade, não é só uma passadinha rápida", comentou a cantora.

A atriz veterana aproveitou para falar do desempenho de Ludmilla. "Ela está arrasando, só elogios. Ela cria, fala: 'deixa eu fazer isso aqui', ela incrementa o personagem, cria personalidade, maravilhosa."

Arcanjo Renegado, lançada em fevereiro de 2020, deu ao ator Marcello Melo Jr. o primeiro protagonista da carreira, o sargento Mikhael, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio.

A série, embora lembre Tropa de Elite, tem tempo para apresentar uma discussão mais ampla sobre violência policial, corrupção, tráfico de drogas e vida nas favelas.

Além disso, mistura relações políticas com a vida pessoal de "soldados" do cotidiano, evitando maniqueísmos simplificados e incluindo os direitos humanos.