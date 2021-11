Com violão no hospital, Branco Mello, do Titãs, tranquiliza fãs após retirada de tumor

RN Ronayre Nunes

Em uma imagem publicada no Instagram, Mello aparece durante uma sessão de fisioterapia - (crédito: Reprodução/Instagram/@brancomello)

Os fãs da banda Titãs tiveram, nesta terça-feira (23/11), uma boa notícia. O cantor e baixista do grupo, Branco Mello, 59 anos, foi a público tranquilizar os seguidores após a retirada de um tumor na hipofaringe. Esta é a primeira vez que o homem aparece nas redes sociais 11 dias após a cirurgia.



Em uma imagem publicada no Instagram, Mello aparece durante uma sessão de fisioterapia, segurando o violão e com óculos escuros. Na legenda, uma mensagem de esperança e recuperação. “Tudo caminhando bem e no tempo certo por aqui. Já estou podendo fazer fisioterapia com violão para exercitar os músculos dos braços. Obrigado a todos vocês que estão torcendo pela minha recuperação e mandam tantas mensagens de boas vibrações por aqui".

Vale lembrar que Mello descobriu o tumor ainda em estágio inicial, durante exames de rotina.

Após a aparição, diversos amigos e celebridades foram aos comentários celebrar as boas novas do músico.