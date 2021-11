Primeira eliminada do BBB 21, Kerline conta quanto ganhou no reality

RN Ronayre Nunes

Ah, mas até que duzentinhos não é tão ruim assim, né? - (crédito: Reprodução/YouTube/RedeTV!)

Um dos maiores memes do BBB 21, Kerline prova que é a vencedora moral do programa e continua a render assunto enquanto outras viram cactos. Livre de contratos e cláusulas de silêncio, “a póbi da Ker” resolveu abrir o jogo sobre quanto ganhou financeiramente no reality.

A declaração rolou no programa Foi mau (sic), da RedeTV!, do humorista (sic 2.0) Maurício Meirelles. A influencer contou que recebeu R$ 200 pelos sete dias de participação na atração: "No programa em si eu ganhei, acho que, R$ 200".

Kerline ainda deixou claro que o programa em geral não rende muito. "Todo mundo acha que a gente ganha dinheiro pra tá participando. Não ganha… Ganha com o passar do tempo, e é um valor muito simbólico. Como eu fiquei uma semana, eu ganhei R$ 5. A gente comprou esse novo apartamento de alguns milhões achando que ia ganhar, aí ficou a dívida, só aumentou. Só entrei pro Big porque eu tinha essa dívida. E eu não sabia como pagar”, detalhou entre risos.

Vale lembrar que Kerline deixou o reality após ser indicada por Nego Di e disputar o paredão contra Sarah Andrade e o sertanejo Rodolffo. Ela teve 83,50% dos votos.