Felipe Neto cobra explicações de ex-BBB que desejou sua morte na Jovem Pan

Nesta quarta-feira (24/11), o youtuber Felipe Neto cobrou explicações da Jovem Pan após o ex-bbb Adrilles Jorge, comentarista da emissora, afirmar que o famoso "pode morrer" ao vivo durante o programa Morning Show.

"Isso aqui é o bolsonarismo. O ex-BBB que se acha cientista político e passa 24h por dia chamando Bolsonaro de herói. Desejou minha morte em rede nacional e ainda falou 'amém'. E aí Jovem Pan News, isso é normal? É aceitável?", escreveu Felipe.

Até o momento, a emissora de rádio não se pronunciou sobre o ocorrido.

Outra polêmica

Recentemente, Neto se envolveu em uma polêmica com o cantor sertanejo Zé Felipe, ao ser chamado de "enjoado" pelo marido de Virgínia Fonseca. Conhecido por não ter papas na língua, Zé comentou sobre Felipe em um podcast no Youtube. A picuinha entre os famosos se deu início no programa de Eliana, no SBT, quando o cantor opinou sobre o youtuber no quadro Rede da fama.

O músico, acompanhado de sua esposa, Virgínia Fonseca , formulou a sua rede social durante o programa e não "aceitou o Felipe Neto como amigo". "A opinião minha é que ele é enjoado demais, não aceito não" , disse o cantor. "Não gosto 'deste trem de lero lero'. Chato, eu acho ele chato. O trabalho dele é bom. Ele é bom demais, excelente. Mas eu acho ele enjoado", disse Zé Felipe antes de recusar o youtuber na sua rede da fama.



Nas redes sociais, Felipe Neto retrucou: " Meu parceiro, eu não consigo entender por que você insiste em falar de mim. Se você me acha um enjoado, toma um dramin", disse. Em seguida, explicou a desavença que Zé Felipe tem com ele:

"O Zé Felipe não gosta de mim por uma mentira que inventaram e ele acreditou (…) Eu estava fazendo uma live fechada, de política. Era uma live fechada, essa live era só falando de política, para um grupo específico de pessoas. E, na hora da live, eu estava falando sobre o entretenimento no Brasil ter se distanciado da política e isso estava me preocupando e tal", afirmou Neto.