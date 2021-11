Fred e Bianca Andrade desmentem boatos de traição: 'É um desrespeito'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Fred e Bianca Andrade se envolveram em uma polêmica e sentiram a necessidade de emitir uma nota em resposta à imprensa e fãs para responder a um boato que o influenciador teria traído a empresária durante uma viagem. O rumor se espalhou rapidamente nas redes sociais.



A influenciadora, que ficou entre os assuntos mais comentados nesta terça-feira (23/11), tem sido alvo de boatos de que seu relacionamento com o ex-jogador escondia diversas traições por parte dele, inclusive enquanto ela estava grávida do filho.

Andrade contou sobre a balada na qual o marido teria ido sem ela . "Eu também tava na balada, fui em três baladas seguidas no fim de semana", começou. "Deixa a gente em paz, a gente tem um bebê de quatro meses, a gente tá vivendo a nossa vida. Chega, isso estressa, cansa, desgasta", continuou.

esse é o vídeo que o insta de fofoca mandou pra boca rosa como "prova" de traição



Boca Rosa// Bianca// Fred desimpedidos// O fred pic.twitter.com/CZOlhyJeNq — (@folkyliee) November 23, 2021

Diante dos boatos, que foram se espalhando pela web, a assessoria de Bianca e Fred emitiu uma nota à Quem sobre o caso. "A assessoria do casal Fred e Bianca Andrade desmente os rumores sobre traição e informa que o vídeo circulado nas redes sociais é de uma confraternização no Catar na companhia de três amigas e parceiras de trabalho do youtuber. Todos ali mantêm uma relação estritamente de amizade e respeito. Sendo assim, a família esclarece aos fãs que está bem e reunida após o fim da viagem", disse.

Já Fred afirmou que vai tomar medidas cabíveis contra quem está espalhando fofocas falsas a seu respeito. "Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira e vim aqui de novo me posicionar negando tudo isso. Tudo o que está aparecendo por aí é tudo mentira. Porém tem uma diferença: dessa vez, eu cansei, não aguento mais. É um desrespeito pra mim como pessoa, como marido, como pai, jornalista, profissional, como tudo. Então já estou falando com assessoria, com advogados e a gente vai tomar as devidas providências", começou ele no instagram.

Fred desimpedidos nega ter traído Boca Rosa e vai processar quem espalhou a notícia pic.twitter.com/Ux104Vi3qQ — BH27 Deprê (@bh27depre) November 23, 2021

Confira algumas reações dos internautas

eu abrindo o twitter de manhã e vendo que ta rolando boato que o fred desimpedido traiu a bianca boca rosa:



pic.twitter.com/d5L9JS0IBp — daniel (@daneldix) November 23, 2021

eu acredito na inocência de fred desimpedidos sobre ele ter traído a bianca andrade, conhecida como boca rosa pic.twitter.com/iVZZQURnR8 — vii (@vinikny) November 23, 2021

hoje meu esporte vai ser acompanhar a fofoca Fred Desimpedidos e Boca Rosa pic.twitter.com/jEZPcEAU3h — Thiago (@_othiagopereira) November 23, 2021