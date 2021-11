"Chocando zero pessoas", ator Marco Pigossi assume romance com diretor italiano

RN Ronayre Nunes

O amor dos dois resultou em vários comentários cheios de corações no Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram/@mcalvani)

O ator Marco Pigossi apostou no humor para assumir o romance com o diretor Marco Calvani. O astro da série Cidade invisível, da Netflix, postou um storie ao lado do italiano com a legenda “Chocando um total de 0 pessoas…”. Claro que a declaração não poderia ter esquecido do tradicional coração vermelho.



Reprodução/Instagram/@mcalvani (foto: Imagem postada por Pigossi)

Ainda teve até o paralelo de gratidão pela relação com Calvani. A ação é uma referência ao dia de ação de graças, celebrado nos Estados Unidos nesta quinta-feira (25/11). Os dois vivem juntos no país, sendo que o clique compartilhado por Pigossi rolou em Los Angeles, no estado da Califórnia.

A foto tinha sido usada mais cedo por Calvani nas redes sociais. O diretor parece ser mais público sobre a relação, já tinha até outra foto do casal nos destaques de Calvani após o que parece ter sido uma sessão de surfe.

Reprodução/Instagram/@mcalvani (foto: Clique compartilhado por Calvani há meses)