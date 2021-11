Kanye West posta foto com Kim Kardashian e diz: 'Deus a trará de volta'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na tarde desta sexta-feira (26/11), o rapper americano Kanye West, que mudou recentemente seu nome para Ye, compartilhou no Stories do Instagram uma nota do site TMZ em que ele disse que Deus lhe trará Kim Kardashian de volta.

"Kanye West diz que Deus trará Kim Kardashian de volta e que inspirarão milhões", diz o título dado pelo TMZ. Acima da nota, o rapper colocou uma foto em preto e branco do ex-casal datada de 2019.

Story publicado por Kanye (foto: Reprodução/Instagram)

Segundo o portal, Ye foi a um evento beneficente no último final de semana e falou em público sobre seu casamento. Ele disse acreditar que Deus reunirá o casal de novo e que isso inspiraria milhões de casais separados.



West tenta reatar com a ex-esposa no momento em que ela tem sido vista com o ator Pete Davidson em público. Ainda nesta semana, o suposto casal foi visto em Santa Monica.

Kim e Ye se divorciaram em fevereiro deste ano após 7 anos de casamento. Os dois compartilham a guarda de North West, de 8 anos, Saint, de 5 anos, Chicago, de 3 anos, e Psalm, de 2 anos.