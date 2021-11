PG Pedro Grigori CG Camilla Germano

Manu Gavassi mescla música e cinema no álbum visual Gracinha, disponível no Disney+ - (crédito: Reprodução/Disney+ Instagram/@manugavassi)

"Pra ir além e escrever uma história diferente da convencional é preciso coragem e doses generosas de amor pelo que faz", escreveu Manu Gavassi em uma postagem no Instagram onde anunciava o álbum visual Gracinha, lançado nesta sexta-feira (26/11) na plataforma de streaming Disney+. O projeto, que inclui videoclipes para todos as músicas do quarto álbum de estúdio da cantora, leva o nome da ex-BBB nos postos de roteirista e co-diretora. Além disso, ela escreveu todas as faixas do disco e as co-produziu junto ao produtor Lucas Silveira, da banda Fresno.

Sobre a estreia no Disney+, Manu diz não ter palavras para descrever o momento. "Uma ideia minha que conta a minha história, que veio da minha cabeça e do meu coração, está agora em destaque em uma das maiores plataformas do mundo", escreveu.

"Isso prova que VALE A PENA OUSAR SONHAR, vale a pena trabalhar pelo que você acredita, vale a pena fazer com amor mesmo que o meio te diga o contrário! Hoje quero chorar de alívio e de alegria por ter encontrado meu caminho. Obrigada a todos vocês que eu sei que já estão assistindo e me marcando! Estamos juntos hoje, conectados nessa energia de luz", finaliza.



O filme tem 41 minutos de duração. O formato é inédito no Brasil, mas é tendência internacionalmente, alavancado por obras como o Black Is King, da Beyoncé, lançado em 2020, também pelo Disney+. As gravações foram feitas em São Paulo e Ouro Preto. O filme conta, de forma lúdica, a trajetória de Manu em busca da própria identidade e de libertação.

"Eu agreguei pessoas que queriam muito fazer o projeto e esse foi o segredo, porque é um desafio fazer audiovisual no Brasil, principalmente no período que a gente tinha, no tempo que a gente tinha, com o dinheiro que a gente tinha", contou a estrela durante uma coletiva de imprensa antes do lançamento do projeto.

Manu escalou um elenco de estrelas para contracenar com ela no filme. Um dos destaques é da pequena Titi Ewbank Gagliasso, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e do ator e cantor Ícaro Silva, par romântico da ex-BBB no projeto.

Antes do lançamento do trabalho, Manu disponibilizou dois videoclipes do Gracinha no Youtube, a faixa título e Subversiva. Nesta sexta-feira, ela disponibilizou o vídeo de Bossa Nossa, um dos destaques do disco, faixa em que ela canta sobre as críticas e elogios que recebeu durante a passagem pelo Big Brother Brasil.