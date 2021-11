A Fazenda: Após ser acusado de mentir, Gui Araújo diz 'vou ter a chance de provar'

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

Gui Araújo deixou a 'A Fazenda 13' nessa quinta (25/11), após ser eliminado com apenas 18,32% dos votos.

Em bate papo com os apresentadores Lidi Lisboa e Lucas Selfie, na Cabine de Descompressão, o influenciador comentou sobre sua participação no reality e reagiu as polêmicas que se envolveu, dentro e fora do programa.

Ele afirmou que seu maior medo era ser cancelado , e acabou sendo informado que além disso, o agora ex-peão ficou marcado nesta temporada como "mentiroso".

Isso porque durante o reality rural, o influenciador foi acusado de mentir diversas vezes nas histórias, seja dentro da casa em suas interpretações dos discursos de eliminação da apresentadora Adriane Galisteu, ou até mesmo sobre seus affairs fora da casa, como Anitta, Jade Picon, Duda Reis e Gabi Brandt.



Ao saber disso, Gui Araújo se mostrou surpreso e rebateu: "Eu vou estar aqui fora agora, né. Então eu vou ter a chance de provar passo a passo disso", disse.

"Eu me relacionei, realmente, todo mundo soube do meu relacionamento com a Anitta. Mas esse talvez ninguém saberia, mas era uma coisa que quando terminou, eu fui o primeiro a saber, então não foi em nenhum momento traição de nenhuma das partes”, comentou ele, sobre seu envolvimento com Jade Picon, que namorava um de seus amigos.

Ainda dentro da casa, o influenciador deu a entender que ficava com Jade enquanto ela ainda namorava com João Guilherme. O caso repercutiu nas redes sociais, e o nome dos três figurou entre os assuntos mais comentados.