BBB23: Pai de Bruna Griphao diz que público se encantará por ela: "Justa"

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Bruna Griphao foi confirmada como uma das participantes do Grupo Camarote do BBB23, na tarde de quinta-feira (12/1), pela Globo. E segundo o pai da atriz, o empresário Paulo Orphao, o público do programa vai se encartar por sua filha.

“As últimas horas foram de muita expectativa. Foi tudo intenso, a decisão da Bruna de entrar no programa foi aos 45 do segundo tempo. Ela teve momentos em que não queria, eu também era um pouco resistente…”, contou para a Quem.

Ele explicou que em 2022 Bruna desistiu de entrar no reality show. “No ano passado, ela descartou a possibilidade quando sondaram, mas, desta vez, houve uma junção de fatores: o momento que ela está vivendo, a vontade de entrar e se divertir… Ela é uma menina muito feliz, muito alegre, muito para cima. E muito amada pela família. Tem muito amor envolvido entre nós”, conta Paulo

Ela é filha de Paulo com sua ex-mulher, Bárbara Grigoriadis. Os dois se separaram quando Bruna tinha apenas 8 anos. A atriz ainda tem um irmão de 30 anos, por parte de pai.

“É competitiva, mas justa”

Paulo continuou a defesa da filha, e contou que apesar de a ex-mulher morar em Portugal, Bruna ainda é muito conectada com a mãe até hoje.

“A Bárbara mora em Portugal faz um tempo. E a Bruna é muito colada com a mãe. Elas choram e se emocionam muito juntas. A Bárbara chora por qualquer coisa na carreira da Bruna. Elas se amam muito”, elogia. “A Bruna também é muito parceira do irmão. Eles se falam toda hora, são confidentes, trocam ideias, vitórias, derrotas. Minha filha gosta de gente. Tem muitos amigos homens, e mulheres também. Ela é muito querida, tem amigas da vida, dos tempos de criança, de quando tinha dois anos. Ela é carismática demais”, contou.

O pai babão ainda contou como foi o início da carreira de Bruna Griphao como atriz. "Ela começou como Bruna Orphao e aí um produtor de elenco muito amigo nossa deu essa opção, Bruna Griphao, e pegou. A Bruna tem descendência grega, a família dos avós maternos dela é de gregos legítimos. Eles nasceram em Atenas, mas moram no Brasil há anos. E Grifos é uma figura mitológica que tem o corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia. Fizemos essa brincadeira e foi. Ela usa o Griphao e todo mundo curte”, disse.

“Minha filha é muito sincera, tem uma opinião forte, uma personalidade forte, mas é muito amiga, não manda recado, e é muito engraçada, tem uma veia cômica violenta. Ela fala muito palavrão. Estou torcendo para dar uma controlada dentro do programa. É muito competitiva, mas também muito justa. Acho que o pessoal vai gostar muito e desconstruir muita coisa em torno dela. Batem muito nela, falam dela e a Bruna nunca revida. Ela é uma menina de 23 anos, nova, bonita, inteligente e vai se divertir”, aposta.

O post 'Pai de Bruna Griphao diz que público se encantará por ela: “Justa”' foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.



Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!