Homem mais rico do Brasil perde US$ 329 milhões com ações da Americanas

MA Maryanna Aguiar — Especial para o Correio

(crédito: Google/Reprodução)

Após a holding brasileira Americanas ter identificado uma inconsistência contábil de R$ 20 bilhões, ligada às contas de fornecedores, Jorge Paulo Lemann, economista, empresário e homem mais rico do Brasil na atualidade — segundo ranking de bilionários da Forbes —, perdeu, nesta quinta-feira (12/1), US$ 329 milhões, equivalente a R$ 1,68 bilhão de sua fortuna.

A empresa teve uma queda de cerca de 80% de suas ações nas suas ações e foi resultado do anúncio do CEO Sergio Rial, renunciando ao seu cargo presidencial apenas 10 dias após ter assumido, motivado pela descoberta de um rombo contábil de R$ 20 bilhões nos balanços da companhia, afirmando ainda que as inconsistências no balanço da empresa já se arrastam por cerca de sete a nove anos.

Outros nomes como Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, respectivamente segundo e terceiro homens mais ricos do país, também tiveram perdas milionárias, sendo que Telles registrou um declínio de US$ 173 milhões em seu patrimônio de US$ 10,8 bilhões, enquanto Carlos Alberto sofreu uma perda de US$ 199 milhões, ficando com US$ 8,8 bilhões.

Os três empresários são sócios na empresa de investimentos 3G Capital e, por intermédio dela, investem na Americanas e em outras empresas. Juntos, eles têm cerca de 29% de participação na varejista, e também eram controladores da Americanas, porém abriram mão do posto na reorganização societária da empresa, que agora é controlada pela B2W.



Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!