Thamara, do Casamento às Cegas, pronuncia-se após suposta traição de Alisson

Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram @thamaraterez)

Nesta segunda-feira (22), fotos de Alisson Hentges do programa Casamento ás Cegas ao lado de uma mulher em uma barraquinha de lanches, acabaram sendo divulgadas pelo perfil no Instagram "Gossip do Dia". Acontece, que ele e Thamara Térez é o único casal que ainda estava junto desde o fim do reality show da Netflix.

Nas imagens, Alisson e essa outra mulher aparecem à vontade, e em uma das imagens é possível ver o que seria um beijo entre eles.

Thamara foi as redes sociais fazer um desabafo sobre o assunto, após a repercussão na web. "Em respeito ao carinho de todos que aqui me acompanham, fazem parte da minha história e torcem por mim, eu peço um pouco de paciência para que eu possa digerir o que está acontecendo e volte a aparecer aqui", iniciou ela.

"Afinal de contas, estamos juntos aqui todos os dias e vocês se tornaram parte da minha família. Eu estou bem e vou ficar um pouco em silêncio. Agradeço, de coração, todo o carinho e peço a empatia e compreensão neste momento em que preciso preservar minha saúde mental. Beijos! Amo vocês. Obrigada por tudo!", escreveu.

Até o momento, Alisson ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. Depois da publicação de Thamara, ela ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram.





