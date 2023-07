Ator de Turma da Mônica revela fetiche com cocô para a mãe

Od Observatório dos Famosos

Fernando Mais, ou como ficou conhecido na internet nos últimos dias, Gustavo Scat, falou sobre como foi a reação da sua mãe, ao saber do seu fetiche por práticas escatológicas na hora do sexo.

Em entrevista ao canal de Lucas Selfie, no programa Selfie Service, o ato que interpreta Zecão no filme Turma da Mônica: Lições, disse que ficou assustado com a repercussão do caso.

"Pensei que minha mãe fosse me detonar, mas ela falou ‘filho, o problema é seu, foda-se’. Ela me deu muito apoio. Amo meus pais e meus irmãos", contou.

Uma das pessoas responsáveis por deixá-lo conhecido por seu fetiche foi Felipe Neto, que a princípio o criticou, mas acabou o ajudando.

"Ele aconselhou: ou você dá uma sumida por um tempo ou banca isso, porque é você. Querendo ou não, já estou exposto pra milhões de pessoas, então decidi bancar. Ele me chamou no Instagram querendo entender como funcionava o fetiche, foi muito tranquilo. Disse que estava assustado, as pessoas estavam me associando a coisas horríveis. O Felipe Neto me pediu desculpas, nunca pensei que ele faria isso, porque ele poderia ter me fodido", disse.

"A única prova que eu tenho de quem quiser me entender é o meu livro, então pedi para ele divulgar para as pessoas. Quando ele divulgou, a Amazon tirou do ar, mas aí ele marcou a Amazon, e eles colocaram de novo" explicou.

Com a divulgação de Felipe Neto, o livro de Fernando Mais se tornou um best-seller, e desde então o livro Quero Scat O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos é o mais vendido da Amazon.

