Após UTI, Madonna muda testamento e proíbe uso de imagem por IA

CS Cecília Sóter

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após o susto que levou no último dia 24 de junho, ao ser intubada por conta de uma grave infecção bacteriana, Madonna resolveu atualizar o testamento. Segundo o tabloide britânico The Sun, a rainha do pop reuniu os advogados depois ter alta da UTI. Madonna teria deixado a herança bilionária dividida igualmente entre os seis filhos, a fim de evitar possíveis disputas.

Ela deixou definido também o uso de imagem após sua morte. A diva proibiu que ela seja recriada por inteligência artificial, como em hologramas, por exemplo, assim como foi feito com nomes como Whitney Houston.

"A turnê de Whitney Houston com uso de hologramas foi criticada, e Madonna se recusa a permitir que executivos famintos por dinheiro façam o mesmo. Ela passou a vida toda dando ordens e mantendo sua relevância cultural. Não há chance de ela deixar todo o seu trabalho ser manchado", disse uma fonte em entrevista ao The Sun.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.