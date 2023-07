Casa Baco Music Festival recebe neste sábado o grupo de Forró Cobogó

CB Correio Braziliense

Grupo Forró Cobogó encerra a semana musical da Casa Baco - (crédito: Arquivo Pessoal )

A semana de eventos na Casa Baco, do Casa Park, se encerra com o forró do grupo Forró Cobogó, que se apresenta neste sábado (15/7). Como encerramento da semana musical da Casa Baco, o grupo Forró Cobogó apresenta arranjos diferenciados e inovadores com um espetáculo diferenciado com improvisos e muita musicalidade. A gastronomia fica por conta das pizzas, pratos e os deliciosos petiscos que o restaurante oferece.

O Casa Baco Music Festival foi palco de jazz com a cantora Andreza Marques, brasiliense que busca inspirações em Elis Regina, Ella Fitzgerald, Esperanza Spalding e Djavan, na quinta-feira (13/7) e na sexta-feira (14/7) a casa recebeu o trio Pablo Fagundes, Larissa Umaytá e Félix Junior que cantaram sucessos da MPB.

Confira a programação:

Programação semanal:

13/7 –Andreza Marques Trio

14/7- Pablo Fagundes / Larissa Umaytá e Félix Junior

15/7 – Forró Cobogó

Serviço:

Casa Baco Music Festival – Casa Park

Nesta sexta feira (14/7) e no sábado (15/7), das 19h30 às 22h, na Casa Baco do Casa Park.Couvert artístico á R$ 18

