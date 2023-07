Inteligência Artificial cria a pessoa mais "estereotipada" de 30 países

DO Débora Oliveira

Na imagem, a pessoa "mais estereotipada" da Rússia, África do Sul e Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Twitter)

Um usuário do Twitter viralizou ao demandar que a Inteligência Artificial criasse o “estereótipo de cidadão” de 30 países. Nas imagens compartilhadas, é possível observar características como traços, cor de pele e tipos de cabelo, além de elementos de vestuário que traduzem a cultura das nações.

Inteligência Artificial cria a pessoa mais "estereotipada" de cada país.

Identificado como Medeiros, o internauta explicou aos seguidores que, primeiro, pediu ao ChatGPT que descrevesse o cidadão de cada um dos 30 países e só depois gerou as imagens. Medeiros compartilhou os dados na plataforma Midjourney, especificando que a foto deveria ser "feita" com uma determinada câmera, a Kodak Portra 400.



Vale destaque que nenhuma das pessoas ilustradas nas imagens são seres humanos reais — ou seja, nenhum deles existe de verdade.

Entre os países que aparecem na seleção, estão o Brasil, África do Sul, Espanha, Itália, Japão, Estados Unidos entre outros. "Achei engraçado que o único país que a IA especificou que tinha que estar sorrindo foi o Brasil", comentou ele, sobre o fato de a tecnologia ter reproduzido o clichê de "povo alegre" brasileiro.

No Twitter, plataforma onde as ilustrações viralizaram, um debate foi gerado entre os internautas que concordam com as ilustrações e outros que reclamaram da falta de diversidade. Confira as imagens:





Essa não é a primeira vez que brincadeiras desse tipo ganham destaque nas redes sociais. Recentemente um internauta pediu que a Inteligência Artificial criasse o “homem mais bonito” de cada nacionalidade.

