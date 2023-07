Sangalo fala após confusão deixar feridos e repete show no mesmo evento

AE Agência Estado

Cantora Ivete Sangalo - (crédito: Rafael Mattei/ Globo)

Um show de Ivete Sangalo durante o Bloco Village do evento Fortal 2023, em Fortaleza, no Ceará, resultou em tumulto e confusão no último sábado (22/7). Após a repercussão do caso, a cantora e a organização do evento se pronunciaram explicando suas versões do ocorrido e, já na noite deste domingo, 23, Ivete voltou a se apresentar no mesmo evento, que continua.

Nas imagens que rodaram as redes sociais, é possível observar um tumulto, inclusive com algumas pessoas indo ao chão e se empurrando, enquanto se ouve Ivete cantando ao fundo.

Em postagem de outro momento, a cantora interrompe o show e diz: "tudo certo por aí? Podemos continuar? Não? Pera aí, não pode. O pessoal da organização está descendo para resolver isso". Percebe-se que por mais algum tempo o show não voltou.

A cantora se manifestou na noite deste domingo (23/7), em stories no Instagram: "estou muito consternada com tudo que aconteceu ontem (sábado). Estávamos num dia muito feliz, o bloco desfilando lindamente, e teve um ocorrido na frente do bloco, onde algumas pessoas se machucaram muito."

"A partir das informações que eu tive da diretoria e da segurança do bloco, que nós podíamos ficar ali um pouco parados e então continuar a apresentação, pois tudo estava sendo verificado", continuou Ivete Sangalo, que relata só ter recebido a informação de que muitas pessoas se machucaram quando já estava em casa, destacando que soube que a organização do bloco teria prestado assistência a elas.

Ivete Sangalo continuou: "quero colocar aqui o quão importante é pra mim a segurança de vocês, a minha segurança, a nossa alegria, a nossa presença na avenida. Hoje passei o dia tendo reuniões com as pessoas da minha equipe que estavam em cima do trio e disponibilizaram toda ajuda e mobilização em benefício do bloco."

"Foi assegurado a nós todos que estava tudo bem, assistindo a todos. E hoje (domingo) passamos o dia em reunião sobre a viabilidade de sairmos no bloco hoje. Estou a caminho do trio e toda a diretoria me deu a tranquilidade para que possamos voltar à avenida e fazer um dia especial", continuou. Momentos depois, a cantora publicou imagens cantando no palco do evento novamente.

O que diz a organização do show

Em nota, a organização do Bloco Village Fortal informou que "houve a ruptura da estrutura de abre alas que separa os blocos, o que resultou no estreitamento do espaço destinado aos foliões, ocasionando ferimentos em alguns participantes do evento", e que as equipes de seguranças e socorristas "adotaram todas as medidas necessárias à resolução do problema e ao suporte às pessoas que se machucaram".

Segundo o comunicado, Ivete Sangalo "parou imediatamente o trio, e, apesar de não ter nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido, disponibilizou sua equipe para dar todo o apoio possível, só seguindo com sua apresentação após ser informada pela produção do bloco de que a situação estava absolutamente controlada".