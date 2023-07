Marta exalta goleada na estreia "Fruto do trabalho coletivo"

VP Victor Parrini

Marta vive a experiência da sexta Copa do Mundo da carreira - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

O início da possível turnê do fim de Marta começou da melhor maneira possível: com goleada por 4 x 0 sobre o Panamá e atuação que renova as esperanças na caça ao título inédito na Copa do Mundo. Após a partida, a Rainha exaltou a postura do elenco e fez um desejo.

"Depois que fizemos o quarto gol, continuamos tentando fazer mais. As meninas que entraram estavam com vontade de fazer mais um golzinho, isso é normal. O que criamos hoje é fruto do trabalho coletivo que estamos fazendo há bastante tempo. Esperamos que continue assim a Copa inteira, para quem sabe, a gente conquistar o título no final", disse Marta na zona mista, ao SporTV.

Marta estreou na sexta Copa do Mundo aos 29 minutos, quando substituiu Ary Borges, autora de três dos quatro gols do Brasil contra o Panamá. "Feliz demais por ela. Fazer três gols em uma estreia não é fácil, ela foi abençoada. Ainda deu uma assistência, então são quase quatro gols (risos). Fiquei honrada de entrar no lugar dela, fiquei até mais tranquila. Entrei quando o jogo estava mais tranquilo", avaliou a camisa 10.

Com o empate sem gols entre França e Jamaica, a Seleção Brasileira assume de forma isolada a ponta do Grupo F. O próximo compromisso verde-amarelo será contra as francesas, maior desafio desta fase, no sábado (29/7), às 7h (de Brasília).