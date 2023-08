Vazam vídeos de Andressa Urach como Branca de Neve fazendo sexo com anão

Od Observatorio dos Famosos

Vaza vídeos de Andressa Urach como Branca de Neve fazendo sexo com anão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Andressa Urach e anão Pistolinha

Começou a circular na internet no último domingo (13), vídeos de Andressa Urach fazendo sexo com o anão conhecido como ‘Pistolinha‘. Os conteúdos foram publicados inicialmente pela modelo em seu perfil na plataforma Privacy e acabaram vazando na web.

O nome da famosa, inclusive, foi parar entre os assuntos mais comentados do X (Twitter), por conta da repercussão. Nas imagens, Andressa surge fantasiada como Branca de Neve. Outro detalhe que deixou o público chocado, foi o fato dos vídeos terem sido gravados pelo filho da famosa, Arthur Urach.

Nas redes sociais, Andressa comentou sobre como foi a gravação dos conteúdos com o anão: "Foi muito legal, Pistolinha me surpreendeu, não tem nada de pistolinha, é um pistolão! O negócio foi tenso, cheguei a me assustar", declarou ela aos risos.

"Acordei com as mensagens das minhas amigas perguntando sobre minha experiência (com ele). ‘foi muito boa. Gostei muito’", acrescentou Urach. Arthur, o filho da modelo, ainda brincou: "Vai se apaixonar pelo anão", disse o rapaz. "Ele tem namorada", ressaltou Andressa.

A post shared by Andressa Urach (@andressaurachoficial)

Eu vendo o vídeo da Andressa Urach e um Anão: pic.twitter.com/MfDsaEqwdj — AlleMagnos (@allemagnos) August 14, 2023

