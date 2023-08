Artistas brasilienses são selecionados para Festival na Califórnia

Maria Luiza Castro*

O curta-metragem e o clipe de uma dupla brasiliense Isadora Maia e Rodrigo Urbano foi selecionado para o Festival de Cinema na Califórnia. O clip Santa Fera e o curta Dentro participam do evento que visa projetar o tema da diversidade no cinema moderno. O festival ocorre do dia 7 a 10 de setembro.

As produções estão não somente na seleção do Festival, como também serão exibidos no evento. Isadora diz que está animada de estar no evento e ver o nome da dupla ser exibido. "Eu acho que só de ter esse título e essa chamada é super importante e é super incrível e a gente está muito feliz. E Brasília tá junto com a gente constantemente, não só pela nossa origem, mas pelo nome que a gente optou em colocar na nossa dupla", diz Isadora.



Ela conta que conheceu Rodrigo há oito anos, em São Paulo. Ambos são artistas e Isadora fez faculdade de moda antes de começar a estudar cinema. Rodrigo fez faculdade de artes plásticas e tornou-se quadrinista. A dupla trabalhou junta em um ateliê junto a um estúdio de tatuagem. De acordo com a artista, eles já tinham vontade de investir no audiovisual, mas a pandemia atrasou o sonho. “Quando acabou a pandemia, apareceu a oportunidade de participar da direção desse curta-metragem, que foi um processo super interessante e, ao mesmo tempo, desgastante, porque a gente entrou no meio do processo do desenvolvimento dele”, explica.

