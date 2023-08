Observatório dos Famosos

Reynaldo Gianecchini confessa que nunca mais namorou após separação de Marília Gabriela - (crédito: Reprodução/ Instagram/ Reynaldo Gianecchini )

Reynaldo Gianecchini fez confissões sobre a vida amorosa, durante entrevista ao canal Café com Mussi, apresentado por Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB22. Na ocasião, o ator confessou que não namorou mais após o fim do casamento com Marília Gabriela, que durou entre 1999 e 2006.

Na ocasião, o ex-galã das novelas contou que só teve um relacionamento sério após o fim da união com a famosa apresentadora. "Nossa parceria é pra vida e de alma. Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão. Tive só um relacionamento forte depois dela e não foi um casamento. Desde então não tive mais", disse.

"Acho que tem que ser um encontro. Sou um cara muito independente. Está tudo bem-estar sozinho. Valorizo estar solteiro, ir para qualquer lugar sem ter que negociar nada, conhecer gente…", explicou Reynaldo Gianecchini, que garantiu não enxergar problemas em virtude da decisão que tomou em torno da vida amorosa até hoje.

"Acho uma delícia, mas não quer dizer que eu não queira. Gosto de me aprofundar nos relacionamentos, mas não está rolando. É legal ter pessoa para trocar", contou ele.

