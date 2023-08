Concurso irá eleger as melhores crônicas feitas por brasilienses

Correio Braziliense

A Academia Internacional de Cultura (AIC) homenageou o escritor Fabiano de Cristo de Melo e lançou um concurso de crônicas - (crédito: Reprodução/Element Digital / Pexels)

A Academia Internacional de Cultura irá eleger as quatro melhores crônicas escritas por brasilienses. O resultado do concurso, que teve 10 finalistas, será revelado em 1º de setembro, em uma noite cultural que homenageia o escritor Fabiano de Cristo de Melo — que protagoniza o nome da seleção.

O resultado do Concurso de Crônicas Fabiano de Cristo Melo ocorrerá às 19h no auditório do bloco 3 do UniCEUB. O evento ainda contará com exposição de arte e outorga do Mérito Cultural Palmerinda Donato e do Prêmio Jovens Talentos.

O prêmio é voltado a moradores de Brasília, maiores de 18 anos, e tem a finalidade de prestigiar novos talentos da literatura brasileira. Ao todo, 10 crônicas foram finalistas e quatro serão premiadas como as grandes vencedoras do concurso.

Fabiano de Cristo é brasiliense e defendeu a cultura

Além da iniciativa de criar espaço para escritores e cronistas residentes no Distrito Federal, é também um reconhecimento ao trabalho literário de Fabiano de Melo, que morreu em maio de 2020. As cinco obras mais relevantes do autor tiveram foco no cotidiano regional. A primeira delas, Minha Mãe Retirante, traz a história da família do escritor no interior do Piauí e toda a trajetória até Brasília, onde residiu por 48 anos.

Uma faceta de Fabiano que se destacou foi o pioneirismo de relacionar expressões coloquiais e frases conhecidas em diversos segmentos culturais e políticos, consolidando-as em um livro. O escritor tinha como característica pesquisar meticulosamente as biografias de personagens encontrados nas ruas de sua cidade natal, Piripiri (PI).