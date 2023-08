Demi e Ariana rompem com empresário que vive atrito com Taylor Swift

Ariana Grande e Demi Lovato romperam com o empresário Scooter Braun - (crédito: Reprodução/Instagram @scooterbraun)

Agência Estado

As cantoras Demi Lovato e Ariana Grande encerraram a parceria com o empresário Scooter Braun, conhecido pela disputa que vive com Taylor Swift. Demi mantinha um contrato com o executivo desde 2019, enquanto Ariana trabalhava com Braun desde 2013, época em que lançou seu álbum de estreia, Yours Truly.

Os rompimentos foram confirmados pela Billboard nesta segunda-feira, 21. A revista, porém, não revelou os motivos que levaram as artistas a tomarem a decisão. No caso de Demi, a cantora ainda está à procura de um novo empresário e se disse grata pelo tempo em que manteve a parceria com Braun.

Também conhecido por trabalhar com Justin Bieber, Scooter Braun mantém um atrito com Taylor Swift desde que as matrizes dos primeiros discos da cantora foram vendidos a ele. Relembre, abaixo, o que está em jogo na disputa entre o empresário e a artista.

Scooter Braun é o motivo das regravações dos álbuns de Taylor Swift

Desde que sua antiga gravadora vendeu as matrizes de seus seis primeiros álbuns para Scooter Braun, Taylor empenha esforços para recuperar os direitos. A artista alegou que a venda foi feita sem seu consentimento.

Na ocasião, Braun comprou a antiga gravadora da cantora, a Big Machine, por US$ 300 milhões - cerca de R$ 1,4 bilhão, conforme a cotação atual. Taylor contou que chegou a receber uma proposta para ter as produções de volta, mas recusou.

"Eu tive que fazer a escolha de deixar para trás o meu passado. Músicas que escrevi no chão do meu quarto e vídeos que sonhei e paguei com o dinheiro que ganhei me apresentando em bares, clubes, arenas e estádios", escreveu a artista à época.

Desde então, a cantora vem realizando regravações dos álbuns sob o rótulo de Taylors Version, ou Versão da Taylor. Ela sempre pede para que seus fãs priorizem as novas versões em vez das antigas.

Até o momento, a artista já lançou versões de Fearless, Red e Speak Now. No início do mês, ela anunciou a regravação de 1989, de 2014, que lhe rendeu o prêmio de Álbum do Ano no Grammy Awards.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais