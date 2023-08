Observatório dos Famosos

MC Poze confirma que será pai pela quinta vez, e revela nome do bebê - (crédito: Reprodução/ Instagram/ MC Poze)

MC Poze compartilhou uma emocionante notícia nesta segunda-feira (21): ele está prestes a se tornar pai pela quinta vez. Colocando fim às especulações em torno da gravidez da estudante de biomedicina Myllena Rocha, o funkeiro decidiu atualizar sua bio no Instagram para revelar tanto o sexo quanto o nome do bebê por vir.

Ansiosamente aguardando a chegada de uma filha, a pequena será chamada de Manoela, nome que já carrega a promessa de significados especiais.

Essa não é a única alegria que Poze aguarda, pois ele também está na expectativa da chegada de outra filha com Isabelly Pereira, que será nomeada Jade. De forma diferente da atual gestação, o artista e a mãe de Jade celebraram o gênero do bebê com um grandioso chá revelação, um evento cheio de emoção e antecipação.

O funkeiro, que já é pai de três filhos com a ex-mulher Viviane Noronha, enfrentou uma separação em maio de 2021. O término foi anunciado pouco tempo após eles revelarem que ela, na época com 17 anos, estava grávida do terceiro filho do casal. Poze e Viviane são pais de Júlia, com 3 anos, Miguel, com 2, e Laura, com 1.

