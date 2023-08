Observatório dos Famosos

Danielle Winits recebe apoio na web após anunciar separação de André Gonçalves - (crédito: Reprodução/Gshow/ Danielle Winits)

Danielle Winits anunciou o fim do casamento com André Gonçalves, após sete anos juntos, através das redes sociais, nesta segunda-feira (21). O relacionamento, que começou em 2016, nos bastidores da Globo, teve seu fim selado, em meio à diversas polêmicas que rodearam a união, de lá pra cá.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo", escreveu a artista, em um trecho do comunicado compartilhado no Instagram.

Nos comentários do post, Danielle Winits foi cercada de uma enxurrada de mensagens de apoio dos internautas e amigos. "Que vocês possam continuar sendo felizes independente de toda situação e qualquer decisão", escreveu uma. "Você é gigante", disse outro. "Ser feliz não importa como nem com quem. Sejam felizes cada um à sua maneira, na sua trilha! Continuem lindos iluminando os caminhos por onde passarem!", emendou uma terceira.

Atualmente, Danielle Winits está afastada das telinhas. A novela mais recente da atriz foi Totalmente Demais (2016), na Globo. De lá pra cá, ela participou de competições e seriados, como Show dos Famosos (2019) e Dança dos Famosos (2020). No ano passado, ela pôde ter sido vista na série A Sogra que te Pariu, da Netflix.

