Observatório dos Famosos

Yanna Lavigne explica motivo de sumiço das novelas após trauma nos bastidores da Globo - (crédito: Reprodução/Instagram/ Yanna Lavigne)

Yanna Lavigne, que está afastada das novelas há cinco anos, desde que esteve em O Sétimo Guardião (2018), abriu o coração sobre a chance de fazer seu aguardado retorno aos folhetins após ter sido diagnosticada com Síndrome de Burnout e teve a primeira crise de ansiedade.

Em entrevista à revista Quem, a artista, que é mãe de Madalena, de 6 anos, e de Amélia, de 1, relembrou as dificuldades que enfrentou à época. "‘O Sétimo Guardião’ foi o primeiro projeto que fiz depois de ser mãe. Eu tinha certeza que depois do nascimento da Madá, me tornaria uma atriz mais potente, segura, toda endeusada", iniciou.

"Foi um momento bastante delicado da minha vida, tive Burnout e minhas primeiras crises de ansiedade, perdi completamente a criatividade e o prumo da carreia. Paralisei. Naquele momento eu já não sabia mais quem eu era e qual meu propósito na Terra. Eu só queria correr por aí e sumir", desabafou Yanna Lavigne, que refletiu sobre o período tenso enfrentado na carreira e vida pessoal.

"Os traumas que eu colhi devem ser os mesmos que eu plantei, é assim a lei de causa e feito, e sustento essa tese para não pagar de vítima do destino", avaliou a artista. Atualmente, ela é casada com o ator Bruno Gissoni, com quem vive um relacionamento desde 2015, e são casados desde 2018.

O post Yanna Lavigne explica motivo de sumiço das novelas após trauma nos bastidores da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.