Observatório dos Famosos

Sandra Annenberg celebra amor iniciado em bastidores de Fantástico com Ernesto Paglia - (crédito: Reprodução/Instagram/ sandra.annenberg.real)

A jornalista Sandra Annenberg juntou-se à celebração dos 50 anos do programa "Fantástico", uma ocasião memorável que aconteceu nesta segunda-feira (21), em São Paulo. A atual apresentadora do "Globo Repórter" compartilhou um momento íntimo com seu marido e também jornalista, Ernesto Paglia, em um post no Instagram, onde ambos aparecem trocando carinhosos beijos.

Em suas palavras, Sandra refletiu sobre a peculiaridade de comemorar um evento numa segunda-feira, ressaltando o compromisso incansável dos profissionais que dão vida ao "Show da Vida".

A apresentadora relembrou seus três anos à frente do "Fantástico" e expressou sua alegria por ter sido convidada para comemorar com a equipe do programa em São Paulo, mesmo após 27 anos de sua saída. Ela revelou o orgulho que sente por fazer parte dessa jornada histórica.

O encontro de Sandra e Ernesto tem raízes profundas nos bastidores do próprio "Fantástico", há três décadas. A jornalista destacou que, além de sua carreira, o programa lhe trouxe um amor duradouro. Foi durante o "Fantástico" que ela conheceu Ernesto, e ela relembra o conselho do diretor do programa, que a instruiu a seguir o então renomado repórter Ernesto Paglia.

O post Sandra Annenberg celebra amor iniciado em bastidores de Fantástico com Ernesto Paglia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.