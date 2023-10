Andressa Urach posta foto com novo namorado: "Cheiro que eu mais amo"

A fila andou para Andressa Urach! Meses após o conturbado fim de seu casamento com Thiago Lopes, com quem teve o filho Leon, que nasceu em fevereiro de 2022, a modelo engatou um romance com um rapaz chamado Sergio Carvalho.

A novidade foi compartilhada por Urach através de suas redes sociais. Nos Stories, ela postou fotos ao lado do novo namorado e na legenda, escreveu: "Tô namorando! Apaixonada".

Neste domingo (8), a famosa voltou a compartilhar cliques ao lado de Sergio Carvalho e se declarou: "O cheiro que eu mais amo", disse ela, acrescentando as hashtags "apaixonada" e "namorando".

O novo namorado de Andressa Urach aparente ser bastante discreto. No Instagram, por exemplo, ele possui um perfil privado com cerca de 300 seguidores e apenas uma publicação.