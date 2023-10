CCBB recebe a mostra itinerante do Festival de Cinema de Gramado

Pela primeira vez, de 17 a 20 de outubro, o mais tradicional festival de cinema do país ganha uma mostra itinerante realizada em parceria com o Banco do Brasil. Em Brasília, a mostra ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília (CCBB). A programação é toda gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria ou pelo site.

A Mostra 51º Festival de Cinema de Gramado exibirá os cinco vencedores dos Kikitos de Melhor Filme das edições do festival de 2018 a 2022: Noites Alienígenas, Carro Rei, King Kong em Asunción, Pacarrete e Ferrugem.

O Festival de Cinema de Gramado acompanhou todas as fases do cinema nacional e a cada ano vem se fortalecendo como o maior festival de cinema ininterrupto do Brasil.



Programação:



17/10, 19h, Carro Rei



18/10, 19h, King Kong em Asunción



19/10, 19h, Pacarrete



20/10, 18h, Noite Alienígenas



20/10, 20h, Ferrugem



Confira a classificação indicativa dos filmes, a programação completa e os ingressos no site do CCBB. - bb.com.br/cultura



Serviço

Mostra itinerante do Festival de Cinema de Gramado no CCBB Brasília



17 a 20 de outubro, a partir das 18h, no local CCBB (SCES, Trecho 2 - Asa Sul).

Ingressos disponíveis no dia de cada sessão a partir das 9h.