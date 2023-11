Luís Abrantes apresenta novo EP na Infinu nesta quinta-feira (23)

O artista brasiliense Luís Abrantes estreia, na Infinu Comunidade Criativa, o EP Mapas, poemas e Wikipédia nesta quinta-feira (23/11). O evento de lançamento começa às 20h e terá a participação de Ana Gabriella (guitarra), Dudu Ariel (baixo), Lucas Ximenes (bateria) e Kaleb Mesmo (piano). Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 pela plataforma on-line Sympla.

O show é um importante marco na carreira do músico — será uma das primeiras apresentações de Luís com banda completa e apresentará o novo EP, composto e produzido por ele. "Eu tenho um carinho muito diferente sobre as músicas. Já estamos há bastante tempo desde do lançamento do outro EP, que foi em julho", conta o artista.



O músico acredita que o evento irá consolidar, também, umas das parcerias que fez ao longo do ano. "Tanto os músicos que participaram de Mapas, poemas e Wikipédia, como a Gabriella, quanto as participações que estarão presentes na Infinu são pessoas que fizeram parte da minha construção, que eu tenho uma parceria. Acho que isso é uma das coisas que eu queria trazer para o público, quero mostrar a evolução que tive esse ano, o marco desse processo", detalha.



Luís revela que o novo EP surgiu devido a inquietudes artísticas. "Me veio essa inquietação de querer fazer algo em que eu participasse de todas as etapas. Esse foi o primeiro trabalho que eu produzi e arranjei tudo, gravei as vozes e tudo mais. Porém, como eu não sabia como produzir, era ainda um pouco leigo nesse sentido, foi muito um processo de aprendizado, de estudar mesmo, ter confiança e uma clareza de que aquilo estava legal", explica o cantor.

Dentro do universo do R&B, o EP traz cinco faixas inspiradas em clássicos e novas gerações do neo soul. Diferente dos primeiros e mais recentes lançamentos, esse projeto teve a produção de própria autoria, visando focar sua identidade musical, com a mixagem de Duda Raupp.

Serviço

Lançamento Mapas, poemas e Wikipédia

Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 - Asa Sul). 23 de novembro, a partir das 20h. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 20.