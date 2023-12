‘Cheias de Charme’: Isabelle Drummond confirma Empreguetes em spin-off

Isabelle Drummond confirmou o retorno das Empreguetes, trio fictício formado por ela, Taís Araújo e Leandra Leal, de Cheias de Charme (2012), novela que foi um dos maiores fenômenos da Globo na década passada.

A atriz, que interpretou uma das protagonistas do folhetim escrito por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, confirmou o retorno do trio, através de um spin-off da novela. A informação foi confirmada pela própria ao site NEW MAG, em evento realizado no Rio de Janeiro.

"Estou muito animada! O projeto está bem encaminhado", revelou Isabelle Drummond. O projeto em torno do aguardado ‘comeback’ das Empreguetes, no entanto, ainda não teve maiores detalhes divulgados.

Cheias de Charme narrou a história de Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), que devido coincidências do destino, se tornaram grandes amigas após se conheceram na prisão. Juntas, elas lutaram pelos direitos das empregadas domésticas, e da força de vontade, desenvolveram o grupo Empreguetes, que se tornaram um grande sucesso na música – dentro e fora da ficção.

