Grindr? Nicolas Prattes se pronuncia após polêmica com app

Nicolas Prattes utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira (26), e se pronunciou após ter causado repercussão durante sua participação no Encontro, da Globo. Isso porque, as notificações recebidas pelo ator, através de uma chamada de vídeo, dividiram opiniões.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que o protagonista da novela Fuzuê teria um perfil no Grindr, famoso aplicativo de relacionamento gay, em virtude da semelhança pelo som da notificação.

Através do X (antgo Twitter), Nicolas Prattes se justificou em meio ao assunto que viralizou, e o tornou um dos assuntos mais comentados da plataforma. "Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele", disse ele, na legenda de um vídeo em que mostrou o áudio recebido por um funcionária da produção do Encontro.

"Fica tranquilo, meu querido. Era alguém tentando entrar na nossa reunião, o doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou pra você, devia ser um hacker. Um ficava pedindo autorização, e a gente ficava negando, e aí fazia aquele barulhinho, algum enxerido que tentou derrubar a gente, mas não conseguiu. Fica tranquilo, não era do seu celular não, tá? Um beijo", explicou a voz.

Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele !!! Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente !!! Beijos em sua famílias pic.twitter.com/YnazD7Zsdz — nicolas prattes (@nicolasprattes) December 26, 2023

