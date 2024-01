José Roberto Burnier, âncora dos jornais locais da Globo em São Paulo, abriu o coração sobre como conseguiu sobreviver a um infarto que sofreu após apresentar o SP2, na última sexta-feira (29).

Através do Instagram, o jornalista, de 63 anos, contou que foi salvo pelos exercícios físicos, e mostrou o exame de como ficaram as veias do coração, onde descreveu como escapou da morte após o susto.

"Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem. Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os ‘atalhos’ que me salvaram", disse José Roberto Burnier. Nos comentários, os seguidores desejaram energias positivas, e celebraram a recuperação do jornalista.

"Torcendo muito pela sua recuperação total, Burnier! Feliz por te ver bem. Abraços!!", "Graças a Deus! Vida longa! Sempre você fala sobre isso, melhoras meu querido!", "Feliz por saber que venceu mais esse desafio, querido", escreveram alguns.

Atualmente, José Roberto Burnier está internado, e passou por uma cirurgia para colocar um stent, ao ter sido encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, pelas fortes dores no peito que sentiu durante o plantão na Globo.

José Roberto Burnier (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Apresentador da Globo revela como sobreviveu após infartar durante plantão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.