Capataz, ex-dupla de João Carreiro, lamenta morte do cantor

Capataz, a ex-dupla de João Carreiro, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (4/1), para lamentar a morte do amigo. “Ninguém além de nós saberemos o que vivemos… Deus sabe o meu coração… vá em paz João”, escreveu o artista.

O cantor sertanejo João Sérgio Batista Corrêa Filho, mais conhecido como João Carreiro, morreu nesta quarta-feira (3/1), após complicações durante uma cirurgia.

João Carreiro, de 41 anos, fazia uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, em um hospital em Campo Grande. Antes da cirurgia, ele gravou um vídeo dizendo que ficaria uns dias afastado das redes sociais para cuidar da saúde.

João e Capataz, lançaram o primeiro álbum em 2009 e em 2014 se separaram e João Carreiro seguiu carreira solo.

Outros famosos do universo sertanejo lamentaram a morte do artista. A cantora Ana Castela publicou nos stories lamentando e lembrando que ele fez um show em Sete Quedas (MS), cidade da cantora, no dia 30 de dezembro. "Obrigada, João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele.”

As cantoras Maiara e Maraisa escreveram no Instagram: “É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do João Carreiro. Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem e conforte todos seus familiares e entes queridos. Sua música é seu legado, o sertanejo sua bandeira e sua voz sua identidade.”



