Nolly Reis lança EP que apresenta o processo criativo dos artistas

Após notar uma escassez no mercado musical de conteúdos que abordam os bastidores das composições, o produtor musical Nolly Reis lançou um projeto que retrata e apresenta ao público o backstage das produções musicais. O engenheiro de som criou, junto de variados artistas do hip-hop, cinco faixas que compõem o EP Unike sessions 1st act, todas as músicas vêm acompanhadas de videoclipes da sessão de estúdio e making offs.

Vinicius Reis, conhecido artisticamente como Nolly Reis, é natural de São Paulo, produtor musical, engenheiro de som e fundador do selo paulista Unike. Nolly ganhou notoriedade ao rodar o país ao lado do rapper Teto, da 30Praum. E como produtor, acumula diversos trabalhos com artistas de destaque no cenário do rap nacional, como Derek, Veigh e Kawe.

Em entrevista ao Correio, Nolly Reis explica a origem do projeto. “Eu acredito que eu sempre tive essa vontade de fazer algo único e algo que tenha valor para mim, não só como pessoa, no sentido artístico, mas profissionalmente. E surgiu muito da necessidade de ter um lugar para mostrar o íntimo dos artistas, trazer a galera para gravar, para fazer música e mostrar esse backstage deles. Que é algo que eu, como fã, sinto falta disso, de ver esse processo de composição”.

Com longa trajetória na música, o engenheiro de som idealizou o EP ainda quando fazia parte da gravadora 30Praum. Quando decidiu deixar a label de Matuê, Teto e Wiu para dar início ao seu próprio selo em maio de 2023, a iniciativa saiu do papel. “Foi muito gratificante poder finalmente dar espaço para isso na minha vida. Tudo ocorreu meio na loucura, eu pedi para sair da 30Praum, vinha procurando emprego para fazer essa transição de forma racional, mas acabou que não rolou. E fiquei trabalhando 100% no projeto”, conta o produtor.

O time de participantes reúne nomes como Trunks e Thiago Kelbert em Calma, VK Mac e Cryzin em Copo colorido; Vai e vem com Marcela e Carla Sol, Movimenta com Enzo Cello e Kweller, e Intriga com Wagneriz. “A seleção de artistas partiu do ciclo da galera com a qual eu já tinha amizade, que eu já conhecia de alguma forma. Eu iniciei minha carreira gravando e aprendendo com essa galera, alguns participaram de um dos meus primeiros projetos” comenta Vinicius.

Nolly ressalta que a maioria das sessões, menos a sessão de Kweller e Enzo, foram produzidas todas no momento das gravações. “A gente fez tudo na hora, todas as ideias, e todo o processo criativo saiu ali daquele momento. É isso que eu acho que é o mais interessante do projeto”. O produtor musical ainda enfatiza a importância da presença dos artistas no momento de produção. “Eu acho que é muito importante eles estarem presentes na construção do projeto como um todo. Eu prefiro assim, porque a gente sai com um produto musical muito mais assertivo”.



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Ibarra