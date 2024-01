HBO anuncia elenco da terceira temporada de The White Lotus

Enquanto o público brasileiro está ansioso pelo anúncio dos participantes do BBB 24, a HBO anunciou o elenco da terceira temporada de The White Lotus. Além disso, foi anunciado o local das filmagens onde a série vencedora do Emmy’s irá se passar: Tailândia. As gravações começam em fevereiro, nas cidades de Koh Samui, Phuket e Bangkok, e seguirá um novo grupo de hóspedes em outra propriedade White Lotus.

Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong juntam-se à Natasha Rothwell, que já havia sido anunciada, para o elenco da terceira temporada. Desses nomes, destacam-se Leslie Bibb (Home de ferro), Jason Isaacs (Harry Potter) e Michelle Monaghan (True detective).

The White Lotus foi criada, escrita e dirigida por Mike White, e conta com produção executiva de White, David Bernad e Mark Kamine. A primeira parte da série, que estreou em julho de 2021 e foi ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e teve dez vitórias, incluindo melhor minissérie. Já a segunda temporada, que estreou em dezembro de 2022, foi ambientada na Sicília e recebeu 23 indicações ao Emmy, incluindo a de Melhor Série Dramática. Ambas as temporadas estão disponíveis na HBO Max.