BBB 24: Saiba quem é MC Bin Laden e o porquê do nome artístico

O primeiro participante anunciado do grupo Camarote do BBB 24, da TV Globo, foi Jefferson Cristian dos Santos Lima, o MC Bin Laden, de 30 anos. O cantor ficou conhecido em 2026 com o hit Tá tranquilo, tá favorável. O nome surgiu após o sucesso da canção Bin Laden não morreu.

Em sua apresentação, MC Bin Laden contou que, entre os momentos mais difíceis que encarou na vida, está a fase em que passou fome e a época em que foi expulso de casa aos 11 anos. Ele é filho adotivo e perdeu a mãe biológica em 2022.

Apesar do sucesso, Bin Laden já teve problemas por causa do nome artístico e não conseguiu visto para os Estados Unidos.

Além de Bin Laden, foi anunciado o primeiro nome de um Pipoca: Leidy Elin. Aos 26 anos, a moça trabalha como operadora de caixa de uma loja de roupas esportivas.